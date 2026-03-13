Von 09.-11. März 2026 wurde in Saalfelden/Ritzenseestadion die Bundesmeisterschaft der Schulen – Ski Nordisch ausgetragen. Mit Spannung hat das nordische Team des BG/BRG Bad Ischl (Flohberger Georg, Kleinrath Simon, Pernkopf Lorenz und Rudi sowie Van der Leest Niels) diese Bundesmeisterschaft im Ski-Langlauf erwartet, um sich mit den Landessiegern der anderen Bundesländer zu messen.

Die jungen Athleten mussten binnen 20 Stunden drei Team-Wettkämpfe bestreiten. Den Auftakt bildete am Montag zu abendlicher Stunde ein Sprint-Prolog inklusive Funpark in freier Technik. Am Dienstag folgten ein Einzelbewerb in klassischer Technik und ein Verfolgungsrennen im Skating Stil.

Die jungen Sportler haben die Herausforderungen hervorragend gemeistert und schließlich hinter den Teams aus Salzburg, Kärnten und Tirol den hervorragenden 4. Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch!