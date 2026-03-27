Die Bezirkssporthalle in Gmunden erwies sich als idealer Austragungsort für die Regional Turnmeisterschaft im Geräteturnen am vergangenen Samstag 21. März. Über 200 Jungturnerinnen und Jungturner aus dem Turnbezirk Salzkammergut mit den Vereinen aus Gmunden, Bad Aussee, Bad Goisern, Bad Ischl, Scharnstein, Pettenbach und Eberstallzell haben sich den Wertungsrichtern gestellt.

Viele der Jugendlichen haben sich zur Landesmeisterschaft am 25./26. April in Perg qualifiziert.

Besonders beeindruckend war die Leistung des Turnverein Gmunden 1861, der bei den Jungturnern in allen Altersklassen eine außergewöhnliche Dominanz an den Tag legte und sämtliche Spitzenplätze belegte. Ein eindrucksvoller Beweis für die kontinuierliche Nachwuchsarbeit des Vereines.

Das soll die Leistungen der Mädchen nicht schmälern, auch hier wurden gute Platzierungen bewertet, es sind bei den Jungturnerinnen die Mitbewerber aber auch zahlreicher.

Ein besonderer Dank an den durchführenden Verein mit seinen Helfern am Turnboden und bei der Verpflegung, den Wertungsrichtern, die durch ihr Engagement maßgeblich dazu beigetragen haben, diese Veranstaltung zu einem so gelungenen und besonderen Ereignis zu machen.