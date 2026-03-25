Im Bezirk Vöcklabruck ist die Hausruckbahn ein wichtiger Bestandteil des regionalen Verkehrsnetzes und eine zentrale Verbindung für Pendler, Schüler und Betriebe. Die FPÖ begrüßt, dass der Weiterbetrieb in beiden Abschnitten im Memorandum of Understanding ausdrücklich festgeschrieben wurde und damit eine langfristige Perspektive für die Strecke geschaffen ist. „Unsere Gemeinden brauchen Klarheit, wie das Angebot künftig aussieht, welche Halte gesichert bleiben und wie die Anbindung an die großen Knoten gestaltet wird – genau hier bietet das Memorandum eine gute Grundlage für weitere Verbesserungen“, erklärt FPÖ-Bezirksparteiobmann NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

Die von Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner erreichte Absicherung der Hausruckbahn bewertet die FPÖ als wichtigen Schritt für die Region und sieht darin Rückenwind für eine schrittweise Stärkung der Bahn. Buslösungen sollen dabei nur als kurzfristige Ergänzung dienen, wenn technische Probleme auftreten, während der Schienenbetrieb klar im Mittelpunkt bleibt. „Für unseren Bezirk ist eine starke, gut vertaktete Hausruckbahn ein wesentlicher Standortfaktor – wir wollen das Memorandum daher aktiv nutzen, um reale Verbesserungen bei Angebot, Anschlüssen und Verlässlichkeit für die Menschen im Bezirk Vöcklabruck zu erreichen“, so Kaniak.