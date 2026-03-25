Der Frankenmarkter Singer/Songwriter Norbert Stephan veröffentlicht am 17. April seine neue Single „I wünsch da wos“.

Der Austropop-Song erzählt eine persönliche Geschichte über Verlust, Abschied und den Versuch, nach einem prägenden Einschnitt im Leben neu anzufangen. Entstanden ist der Titel aus der Situation eines engen Freundes, der nach einer Trennung nicht nur seine Beziehung, sondern auch sein Zuhause verloren hat.

Am 22. April bringt Stephan den Song erstmals live auf die Bühne – bei der Austropop Night in Wien. Dort steht er unter anderem gemeinsam mit Starmania-Sieger Stefan Eigner auf der Bühne.

Der Musiker aus dem Bezirk Vöcklabruck setzt dabei weiterhin auf ehrliche Mundart-Texte und modernen Austropop. Bereits mit früheren Veröffentlichungen konnte er Aufmerksamkeit erzielen: „Schau auf di selbst“ erreichte Platz 3 der österreichischen iTunes-Charts und auch „Fia olle Zeitn“ lief in nahezu allen ORF Radios.

Die neue Single ist ein weiterer Vorgeschmack auf die geplante EP „Erinnerung“, die noch heuer erscheinen soll.