Ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Traunseegemeinde Altmünster ist der Frühlingsbeginn mit Palmweihe im Eggerhaus. Am Samstag vor dem Palmsonntag trafen sich zahlreiche Gäste und Besucher, um die Palmbuschen zu weihen. Kurat Simon Peter Mwanje führte in einer feierlichen Zeremonie die Segnung der christlichen Ostersymbole durch und läutete damit den Beginn der Karwoche ein.

Herstellung und Bedeutung der Palmbuschen

Die traditionellen Palmbuschen wurden vom Team rund um Obmann Fritz Spiessberger in den Wochen vor der Segnung selbst gefertigt. Sie gelten im christlichen Glauben als bedeutendes Symbol. Palmbuschen erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem und dienen nach der Weihe als Schutzsymbol für Haus und Felder. Für ihre Herstellung werden traditionell sieben verschiedene Pflanzen wie Weidenkätzchen und Buchsbaum um einen Haselnussstecken gebunden. Dies versinnbildlicht das erwachende Leben und die Unsterblichkeit. Jede Pflanze trägt eine eigene Bedeutung, von Fruchtbarkeit bis hin zur Erinnerung an die Dornenkrone. So verbindet dieser Brauch christliche Liturgie mit tief verwurzeltem Volksglauben und lokaler Handwerkskunst.

Regionale Spezialitäten und Handwerkskunst

Neben den Palmbuschen wurde im traditionellen Backofen frisches Bauernbrot gebacken, das rasch ausverkauft war. Bäckermeister „Edi“ Eduard Friedrich betont die hervorragende Qualität des Brotes, die von den Besuchern sehr geschätzt wird. Wer das Eggerhaus besucht, erlebt das Knistern des Holzes im Backofen und den Duft von frischem Brot, der sich im gesamten Haus verbreitet.

Ostermarkt und musikalische Umrahmung

Im Eggerstadl und im Eggerhaus war ein kleiner Ostermarkt aufgebaut, auf dem die Handwerkskunst der einzelnen Aussteller bewundert und erworben werden konnte. Neben der gastronomischen Bewirtung sorgte die „Ruassalmusi“ für die musikalische Umrahmung des Osterfestes.

Besondere Erlebnisse für Kinder

Die Veranstaltung im Eggerhaus war besonders für die kleinen Besucher ein spezielles Erlebnis. Sie bot einen Vorgeschmack auf das kommende Osterfest. Julia meinte auf die Frage, ob sie sich schon auf den Osterhasen freut: „Ich habe aber noch keine Osternesterl gemacht?“ Marcel hatte eine Vielzahl von geweihten Palmbuschen im Angebot, die gegen eine kleine Spende abgegeben wurden.