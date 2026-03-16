Am 13. März 2026 lud die Wasserrettung Bad Goisern zur Jahreshauptversammlung in den Goisererhof. ÖWR Ortsstellenleiter Peter Puntigam begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder sowie die Ehrengäste von Feuerwehr und Polizei, vom ÖWR-Landesverband, den Goiserer Bürgermeister sowie die Ehrenobmänner und den Hallstätter Ortstellenleiter. Die Wasserrettung Bad Goisern blickt auf ein arbeitsintensives Jahr zurück: mit der Organisation des Eisschwimmens und des Hallstättersee Schwimm Marathon ist die ÖWR auch bei Schwimmveranstaltungen aktiv tätig.

Die ÖWR Bad Goisern feiert heuer das 60jährige Bestandsjubiläum und hat in dieser Zeit viel erreicht. Derzeit zählt die Ortsstelle 223 Mitglieder, davon 54 Aktive, 21 Jugendliche und 146 Unterstützer. 31 Rettungsschwimmer, 15 Nautiker, 4 Taucher sowie 2 Wildwasser- und 11 Fließwasserretter. Im vergangenen Jahr wurden bei Einsätzen und Überwachungen insgesamt 3.800 ehrenamtliche Stunden geleistet.

In Zukunft möchte man verstärkt die Zusammenarbeit mit den anderen Rettungsorganisationen intensivieren und noch mehr Wert auf Ausbildung legen, um im Ernstfall kompetent und rasch helfen zu können.