Arbeitswelt live erlebt: Am Dienstag, 24. März 2026, machten sich rund 230 Schüler:innen der 7. Schulstufe aus den Mittelschulen Laakirchen, Vorchdorf, Ohlsdorf und Scharnstein sowie Jugendliche des BFI Gmunden auf den Weg, um im Rahmen der Job Rallye praxisnahe Einblicke in die Berufswelt zu gewinnen.

Seit 2018 unterstützt die WKO Gmunden in Kooperation mit der Bildungsdirektion Gmunden/Vöcklabruck Jugendliche dabei, die Entscheidung zwischen Lehre und höherer Schule fundiert zu treffen.

Insgesamt 22 Unternehmen aus der Region öffneten ihre Türen und luden die Jugendlichen zu interaktiven Einblicken in ihre Betriebe ein. Bei 17 Touren mit jeweils drei verschiedenen Betrieben hatte jede Tour einen thematischen Schwerpunkt – etwa Holz & Bau, Metall & Maschinenbau oder Gastro & Handel.

„Ziel der Job Rallye ist es, mögliche Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und den Schülerinnen und Schülern so bei der Entscheidung für den richtigen Berufsweg zu unterstützen,“ freut sich Martin Ettinger, Obmann der WKO Gmunden über die gelungene 7. Job Rallye. „In Zeiten des Fachkräftemangels ist es besonders wichtig, jungen Menschen schon früh mögliche Ausbildungswege und Karrierechancen greifbar zu machen.“.

Ob in Gastronomie, Werkstätten, Produktionshallen, Büros oder Handelsgeschäften – die Betriebe überlegten sich kreative Wege, die Lehrberufsbilder samt Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie das Arbeitsumfeld zu präsentieren.

„Es freut uns, dass zahlreiche Unternehmen das Angebot annehmen und erfolgreich mit uns gestalten und umsetzen. Mit diesen Projekten finden und sichern wir die Fachkräfte der Zukunft,“ ist Sigrid Schuster, BEd MBA, Leiterin der WKO Gmunden, überzeugt.

Teilnehmende Betriebe an der Job Rallye 2026:

ASMAG GmbH, Liesenwaldstraße 3a, 4644 Scharnstein

Cuveé Café-Restaurant Vinothek, Hauptstraße 32, 4694 Ohlsdorf

Dr. Manfred Majer Maschinenbau GesmbH, Münzfeld 1, 4810 Gmunden

Enco Energie Componenten GesmbH, Mitterweg 8, 4812 Pinsdorf

Ernst Riedler Fahrzeugbau- u. VertriebsgmbH, Bahnleiten 1, 4664 Laakirchen

Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach

GEG Elektro und Gebäudetechnik GmbH, Bahnhofstraße 38, 4810 Gmunden

Gmundner Fertigteile GesmbH & Co KG, Unterthalhamstraße 1, 4694 Ohlsdorf

Gmundner Molkerei GmbH, Theresienthalstraße 16, 4810 Gmunden

Heinzel Steyrermühl GmbH, Fabriksplatz 1, 4662 Laakirchen

Hindinger KG, Eisengattern 37, 4656 Kirchham

Kieninger GmbH, Sternberg 4, 4812 Pinsdorf

K. u. F. Drack GmbH & Co. KG, Almau 8, 4643 Pettenbach

Landgasthof Wirt in der Edt, Schart 7, 4655 Vorchdorf

LAUFEN Austria GmbH, Engelhofstraße 7, 4810 Gmunden

Mayr – Schulmöbel Gesellschaft m.b.H., Mühldorf 2, 4644 Scharnstein

Miba Gleitlager Austria GmbH, Dr. Mitterbauerstr. 3, 4663 Laakirchen

REWE International (BILLA), Gmundner Straße 5, 4663 Laakirchen

Seegasthof – Hotel Hois’n Wirt GmbH, Traunsteinstrasse 277, 4810 Gmunden

Stögmüller Mode, Bahnhofstraße 11, 4810 Gmunden

Wagner Kunststofftechnik GmbH, Gewerbegebiet Süd 3, 4663 Laakirchen

Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Fischerbühel 1, 4644 Scharnstein