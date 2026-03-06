LAAKIRCHEN. Mit steigenden Temperaturen startet auch heuer wieder die jährliche Krötenwanderung. Um die Amphibien vor dem Straßentod zu schützen, organisieren einige engagierte Laakirchner, unterstützt von Mitarbeitern der Bauabteilung, alljährlich die bewährte Krötenrettungsaktion. Entlang der vielbefahrenen Kranichsteger Bezirksstraße auf Höhe der Familie Forstinger wurden Anfang März, mit Unterstützung des Bauhofs, Krötenzäune aufgestellt. Die Kröten fallen bei ihrer Wanderung zu den Laichplätzen in die entlang des Zaunes eingegrabenen Kübel. Diese werden regelmäßig entleert und die Tiere in ihr Laichgewässer auf der anderen Straßenseite gebracht, wo sie ihre Gelege ablegen. Nachdem im vergangenen Jahr ausgesetzte Goldfische den Laich stark dezimiert hatten, sorgen dort nun eigens eingesetzte Hechte für das notwendige biologische Gleichgewicht, damit sich die jungen Kröten gut entwickeln – und im nächsten Jahr als erwachsene Tiere erneut an den Teich zurückkehren können. Die Initiatoren hoffen, dass sich mit dieser Maßnahme der Krötenbestand wieder nachhaltig erholt.