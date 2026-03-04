Das Thema KI beschäftigte die SchülerInnen der 7A bereits kritisch in mehreren Fächern. Im Unterricht Kunst und Gestaltung bei Mag. Birgit Schwendtner hatten sie die Möglichkeit, ganz konkret, praktisch und kreativ damit zu arbeiten.

Dank der Möglichkeit eines kostenlosen Workshops in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturvision Salzkammergut, die wiederum mit dem Schrift- und Heimatmuseum Pettenbach und der Universität Brighton kooperierten, wurde auch die Finanzierung dafür übernommen.

Der Workshop diente einerseits zur Sensibilisierung im Umgang mit aktuellen KI-Tools, andererseits wurden die Möglichkeiten der verantwortungsvollen Nutzung von Text-to-Text- und Text-to-Image-KI vermittelt. Thematisiert wurden auch kritische Aspekte des Datenschutzes und des Urheberrechts. Auch ethische Fragen, Ängste aber auch Risiken und das Potenzial dieser Tools wurden reflektiert.

Im Zuge des Workshops wurden die Jugendlichen im praktischen Teil dazu animiert, sich Zukunftsvisionen des Salzkammerguts auszumalen und KI-generierte Bilder dazu zu visualisieren. Dabei lernten sie die Formulierung ihrer Prompts zu schulen und schärften auch ihren Blick dafür, KI-generierte Bilder von echten Fotografien zu unterscheiden – ein wichtiger Beitrag zur Förderung von Medienkompetenz und kritischem Denken.

Vielen Dank an den Multimediakünstler und Filmemacher Daniel Bernhardt, BA, und an die Kunsthistorikerin und Kulturvermittlerin Mag. Angelika Doppelbauer, MA, beide vom Verein Kulturvision Salzkammergut, für diesen tollen Workshop.