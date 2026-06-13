In den frühen Morgenstunden des Samstags lieferte sich ein bislang unbekannter Autofahrer in Vöcklabruck eine gefährliche Flucht vor der Polizei. Der Lenker war zuvor mit knapp 100 km/h im Ortsgebiet gemessen worden.

Gegen 02:00 Uhr führte eine Polizeistreife entlang der B1 im Stadtgebiet von Vöcklabruck Lasermessungen durch. Dabei wurde ein von Gmunden kommender Pkw in Fahrtrichtung Timelkam mit knapp 100 km/h im Ortsgebiet gemessen. Zudem überholte der Lenker auf Höhe eines Einkaufszentrums zwei Fahrzeuge, die auf der rechten Fahrspur unterwegs waren.

Flucht mit 150 km/h ohne Fachrzeugbeleuchtung

Als die Beamten das Blaulicht aktivierten und das Anhaltezeichen setzten, reagierte der Fahrer mit einer Flucht. Dabei schaltete er sämtliche Fahrzeuglichter aus und beschleunigte auf über 150 km/h.

Polizei bittet um Hinweise

Während seiner Flucht soll der Lenker ein weiteres Fahrzeug überholt haben. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um einen schwarzen Audi A5 oder Audi A7, Baujahr 2023 oder älter. Die Polizei ersucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 059133-4160 zu melden.

Quelle: LPD OÖ