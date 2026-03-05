Seit rund 20 Jahren bieten die Lions Clubs des Salzkammergutes Pädagoginnen und Pädagogen die Möglichkeit, eine spezielle Fortbildung mit dem Fokus auf das „Erwachsen werden“ ihrer Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren zu absolvieren. Und die über 20 Pädagog*innen, die sich am letzten Wochenende im Schulzentrum Ebensee zusammengefunden hatten, waren von der Aktualität und der Praxisnähe der Seminarinhalte restlos begeistert.

„Wir haben ganz großartige und sofort umsetzbare Unterrichtsmaterialien bekommen“, meinte eine Teilnehmerin. Trainerin Mag. Karin Starlinger-Baumgartinger konnte schnell eine sehr empathische und humorvolle Atmosphäre aufbauen, in der es allen leicht fiel, sich mit den vielfältigen kleinen und großen Problemen in der Lebenswelt der Jugendlichen auseinander zu setzen. So genannte „Energizer“ können spielerisch eine motivierende Lernsituation schaffen oder auch Konfliktsituationen entschärfen, in zahlreichen Rollenspielen wurde versucht, Spannungen jugendadäquat zu entschärfen oder die Fähigkeit aufzubauen, sich die die Sichtweise des Gegenübers hineinzudenken.

Der Applaus galt der erfahrenen Vortragenden Mag. Karin Starlinger-Baumgartner und Dr. Karl Schirl vom Lions Club Gmunden, der seit vielen Jahren die Rahmenbedingungen für diese wertvolle Fortbildungsveranstaltungen schafft. Ein weiterführendes Aufbauseminar zur Vertiefung der Inhalte wurde seitens der Lions gerne angeboten.