BAD ISCHL/VÖCKLABRUCK. Das Freie Radio Salzkammergut (FRS) hat seinen aktuellen Jahresbericht veröffentlicht und gibt darin Einblick in ein intensives Radiojahr. Zeitgleich erschien eine Studie der Universität Salzburg in der auch das FRS analysiert wurde, die die Wirksamkeit des nichtkommerziellen Rundfunks in Österreich unterstreicht.

Bedeutung des FRS in der Region

Das FRS ist ein offenes Bürger:innen-Radio: Menschen aus der Region können selbst Sendungen gestalten, Interviews führen oder Beiträge produzieren. Mehr als 150 ehrenamtliche Sendungsmacherinnen und -macher nützen aktuell diese Möglichkeit und gestalteten auch im vergangenen Jahr ein vielfältiges Programm mit u.a. regionalen Magazinen, Musiksendungen und Themenschwerpunkten. Ein besonderer Fokus lag 2025 im FRS auf der inklusiven Medienarbeit. Darüber hinaus wurden zahlreiche Workshops für unterschiedliche Zielgruppen abgehalten und an der bestehenden Infrastruktur weitergearbeitet.

Neue Studie betont gesellschaftliche Wirkung

Parallel zum Jahresbericht des FRS lassen aktuelle Forschungsergebnisse aufhorchen: Eine von der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) beauftragte Studie der Universität Salzburg unterstreicht die demokratiepolitische Bedeutung des nichtkommerziellen Rundfunks in Österreich.

Demnach leisten freie Radios und Community-TV-Sender einen wichtigen Beitrag zu Medienkompetenz, gesellschaftlicher Teilhabe und öffentlichem Diskurs. Anders als klassische Reichweitenmessungen, die sich auf Hörer:innen- und Seher:innenzahlen berufen, bewertet die aktuelle Untersuchung dabei die sogenannte „aktivierende Reichweite“ – also inwieweit Menschen

durch solche Medien selbst aktiv werden und sich an einer öffentlichen Debatte und Meinungsbildung beteiligen können.

Gerade weil sie Menschen ohne journalistische Ausbildung ermöglichen, Medien selbst zu gestalten, schaffen freie, nicht-kommerzielle Sender wie das FRS laut Studie eine demokratisch relevante Medieninfrastruktur. Dies habe in einer von globalen Plattformen dominierten Umgebung einen besonderen Wert. „Ein zentrales Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass der nicht-kommerzielle Bereich zur Weiterentwicklung der Demokratie beitragen kann“, so Univ.-Prof. Dr. Josef Trappel, Co-Autor der Reichweitenstudie, im Interview mit dem FRS, das auf freiesradio.at zum Nachhören bereitsteht.

Einblick in Arbeit und Community

Mit dem Jahresbericht möchte das Freie Radio Salzkammergut diese Rolle auch regional sichtbar machen. Neben Projekten und Zahlen bietet die Publikation vor allem Einblicke in die Arbeit der Radiomacherinnen und Radiomacher sowie in die Vielfalt der Sendungen aus dem Salzkammergut.

Der Bericht ist kostenlos erhältlich und kann online auf der Website des Senders heruntergeladen werden, via freiesradio.at/ueber-uns.