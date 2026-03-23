Am Freitag den 20. März 2026 wurden im Gerätehaus der FF Bad Goisern wieder die Atemschutz Leistungsprüfungen in Bronze, Silber und Gold abgehalten.

Zwei Trupps aus dem Pflichtbereich

Aus dem Pflichtbereich Bad Ischl waren je ein Trupp aus Lauffen und aus Rettenbach dabei.

Erstes weibliches Gold und Familientrupp

An und für sich nichts Außergewöhnliches – aber dieses Mal gibt es sogar zwei Besonderheiten zu berichten: Melanie Ischlstöger von der Feuerwache Rettenbach – Steinfeld – Hinterstein, absolvierte als erste Frau im Bezirk Gmunden die Atemschutz Leistungsprüfung in Gold. Noch dazu in einem gemeinsamen Trupp mit ihrem Mann Thomas und ihrem Schwager Peter Leirich.

Familientrupp bereits mehrfach erfolgreich

Melanie, Thomas und Peter sind schon seit langer Zeit nicht nur familiär ein gemeinsamer Trupp: Die Partie absolvierte bereits die Prüfungen für die Abzeichen in Bronze und Silber gemeinsam. Nun erfüllten sich die drei den Traum vom goldenen Leistungsabzeichen.

Mehrere Stationen in Theorie und Praxis

Neben einem schriftlichen Test müssen die korrekte Geräteaufnahme, eine praktische Einsatzübung und das Warten und Prüfen der Geräte vor den Augen der strengen Bewerter durchgeführt werden. Das alles konnte der Trupp rund um Melanie erfolgreich absolvieren.

Freudige Übergabe und Gratulation von höchster (Bezirks)Stelle

Abschließend konnte der Trupp aus Rettenbach das begehrte Abzeichen in Gold vom Bewerter Team aus Bad Goisern in Empfang nehmen. Neben den eigenen Kameraden schloss sich auch der Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Dreiblmeier der Gratulantenschar an und gratulierte „Meli und ihren Mannen“ zur erfolgreichen Prüfung.

FF Lauffen auch mit einem Trupp erfolgreich

Aber auch aus Lauffen gibt es einen Erfolg zu berichten: Mit Simon Gebhartl und Alexander Dänhardt konnten zwei fleißige Mitglieder der FF Lauffen das silberne Atemschutzleistungsabzeichen entgegennehmen. Unterstützt wurden sie dabei von Alexander Pilz, welcher kurzfristig für einen erkrankten Kameraden eingesprungen ist.

Lernen und Üben für den Ernstfall

Wie bei allen Leistungsprüfungen bietet auch die Atemschutz Leistungsprüfung eine breite Basis für den Ernstfall. Durch die zahlreichen Ausbildungsstunden vor der Abnahme können die Teilnehmer ihr Wissen festigen und stellen dadurch ein noch genaueres Arbeiten im Ernstfall sicher.