Attnang-Puchheim. Wenn der Alltag verblasst und zwischen knorrigen Wurzeln, flüsternden Blättern und magischen Mythen neue Welten entstehen, dann erweckt in ihrer März-Show die Impro-Theatergruppe der Kellerbühne Puchheim den Impro-Zauberwald.

Garantiert nicht nur für Kinder erzählen die Schauspieler: innen Sagen und Legenden zum aller ersten Mal, unzählige Premieren-Feuerwerke werden den Abend füllen. Mit den Impulsen des Publikums entstehen einzigartige Geschichten.

Durch den geheimnisvollen Wald führt Samuel Raser als Moderations-Fee, an den Tasten zaubert der musikalische Magier Roland Fuchs.

Termin: Freitag, 27. März 2026 um 19:30 Uhr

in der Kellerbühne Puchheim

Karten unter www.kbp.at um 20.- € (ermäßigt um 15.- €)