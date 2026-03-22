Am Samstag wurde das Highlight des Jahres am Feuerkogel in Ebensee mit dem 24. Nostalgie Schirennen ausgetragen, bei dem die Freude am historischen Skisport und die passende Ausrüstung im Mittelpunkt standen. Trotz durchwachsenem Wetter herrschte ausgezeichnete Stimmung bei Teilnehmern und Zuschauern, die sich auf einen Riesentorlauf mit traditionellem Skimaterial, eine Kinderklasse sowie ein geselliges Rahmenprogramm mit Bratlessen, Tombola und Musik freuen konnten. Die Nostalgie-Schigruppe Ebensee pflegt mit großem Engagement das Brauchtum des historischen Skilaufs und sorgt mit ihrer Veranstaltung jedes Jahr für ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie.

Silvia Brummer, vom Organisationsteam: „Es ist immer eine Freude zu sehen, wie viele Teilnehmer auf den „Sottl“ kommen und mit vielen Zuschauern die einmalige Atmosphäre zu genießen.“

Sportlicher Ehrgeiz auf alten Latten

Die Teilnehmer hatten in zwei Durchgängen den Riesentorlauf zu bewältigen und stürzten sich mit dem nostalgischen Material tapfer den Hang hinunter. Von „Damen und Herren mit/ohne Kanten“ über „Moderne Oldies“ bis hin zu Schibob war alles vertreten, was die Skigeschichte zu bieten hatte. Auch die kleinsten Skifahrer kamen in einer eigenen Kinderklasse ganz groß raus. Insgesamt trafen sich 61 Teilnehmer aus nah und fern am Feuerkogel. Einer der weit angereisten war sicherlich Micha aus Slowenien, der aufgrund seines Alters und dem legendären weißen Bart mit seinem Holzschibob in die Herzen der Zuschauer fuhr. Aber auch der eine oder andere Promi war zu sehen. Und als besonderes Highlight waren sicherlich die „Beatles“ die in der Pause für Stimmung sorgten, aber auch auf den Brettl ‘n eine gute Figur machten.

Leider zog beim zweiten Durchgang kam der Nebel und leichter Schneefall setzte ein, tat aber der Stimmung keinen Abbruch und das Rennen wurde wie geplant durchgezogen.

Ein Fest für die ganze Familie

Der Tag begann bereits um die Mittagszeit mit einem gemeinsamen Marsch vom Feuerkogelhaus zum Startpunkt. Zwar herrschte an diesem sportlichen Samstag kein Kaiserwetter, aber es blieb trocken und die Stimmung war trotzdem großartig

Nach dem Rennen und der Siegerehrung stand die Geselligkeit im Vordergrund: Beim gemeinsamen Bratlessen im Feuerkogelhaus wurden die Sieger gekürt. Eine Tombola mit zahlreichen Preisen sowie Musik und Tanz sorgten für beste Stimmung am Berg. Für einen sicheren Abstieg war gesorgt: abends brachte eine Sondergondel die Gäste zurück ins Tal.

Die Nostalgie-Schigruppe Feuerkogel in Ebensee: Die Gruppe pflegte seit Jahren das Brauchtum des historischen Skilaufs und organisierte jährlich eines der stimmungsvollsten Nostalgie-Rennen der Region, um die Pionierzeit des Alpinsports lebendig zu halten. Mit dem passenden Engagement der Veranstalter, der besten Stimmung der Teilnehmer und die Vielzahl der Besucher wird auch in Zukunft eine spannende Veranstaltung am Berg zu finden sein.