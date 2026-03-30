Am Montagvormittag hat sich im Bezirk Gmunden ein schwerer Unfall bei Arbeiten an einem Einfamilienhaus ereignet. Ein 65-jähriger Hausbesitzer wurde dabei schwer verletzt.

Unterstützung bei Montagearbeiten

Der Unfall ereignete sich am 30. März 2026 gegen 08:25 Uhr. Eine Fachfirma war mit Montagearbeiten an einer Terrassenüberdachung beschäftigt und transportierte dabei Glaselemente vom Firmenfahrzeug zur Einbaustelle.

Der 65-jährige Hausbesitzer unterstützte die Arbeiter und stellte dafür zwei Leitern auf der Terrasse auf, um ein Glaselement entgegenzunehmen.

Sturz von Leiter

Beim Aufstieg auf eine der Leitern verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte auf den darunterliegenden Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Rettung per Hubschrauber

Die anwesenden Arbeiter setzten umgehend den Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt wurde der Verletzte mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

LPD OÖ