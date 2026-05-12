Bezirksparteiobmann Rudolf Raffelsberger besuchte gemeinsam mit Vorchdorfs Vizebürgermeister Matthias Traunbauer und WB-Obmann Franz Amering die beiden Vorchdorfer Top-Betriebe HESON und ZINKPOWER.

Bei HESON gab es spannende Einblicke in den modernen Anlagenbau und innovative Lösungen in der Metall- und Kunststofftechnik. Auch bei ZINKPOWER Vorchdorf stand Innovation im Mittelpunkt – vom modernen Korrosionsschutz bis hin zu nachhaltigen Investitionen in Photovoltaik und Energielösungen.

Neben den Betriebsführungen wurden aktuelle Herausforderungen und Anliegen der Unternehmen besprochen. Als kleines Dankeschön gab es für die Mitarbeiter einen Obstkorb.

„Oberösterreich steht für Fleiß, Innovation und Verlässlichkeit – Werte, die bei Unternehmen wie HESON und ZINKPOWER täglich gelebt werden. Gerade deshalb ist es wichtig, unseren Standort weiter zu stärken und konsequent an den Zukunftsthemen zu arbeiten – von moderner Industrie über nachhaltige Energielösungen bis hin zu neuen Technologien und Künstlicher Intelligenz“, betont Bezirksparteiobmann Rudolf Raffelsberger. „Unsere regionalen Betriebe leisten einen enorm wichtigen Beitrag für Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Lebensqualität in Vorchdorf. Der direkte Austausch mit den Unternehmen ist deshalb besonders wertvoll“, so Vizebürgermeister Matthias Traunbauer. Der direkte Austausch mit regionalen Leitbetrieben zeigt einmal mehr: Starke Betriebe sichern Arbeitsplätze, Wohlstand und die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes.