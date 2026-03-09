Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 12. März 2026 zum Konzert mit Tres Caballeros ein. Das Wiener Jazztrio präsentiert sein zweites Album Ascension – pünktlich zum Release, live im OKH.

Ascension erscheint im März 2026 bei crackedanegg records und schlägt das nächste Kapitel der künstlerischen Entwicklung auf – mit einem vertieften, weiter gewachsenen Bandsound und dem erklärten Ziel, die Präsenz in der europäischen Jazzlandschaft weiter auszubauen.

Tobias Faulhammer (Gitarre), Gregor Aufmesser (Kontrabass) und Jakob Kammerer (Schlagzeug) entwickeln seit ihrer Gründung 2022 eine gemeinsame musikalische Sprache, die von Kommunikation, Neugier und kollektiver Improvisation geprägt ist. Jazzit Gemeinsam verbindet sie die Liebe zum klassischen Gitarrentrio, Vorbilder wie Bill Frisell oder John Scofield sowie die Affinität zum intimen, akustischen Jazzklang.

Das Repertoire reicht von Eigenkompositionen über Jazzstandards bis zu Folksongs von Bob Dylan und Filmmusik. Neben Bühnen wie dem Porgy & Bess Wien und dem Opus Jazz Club Budapest präsentierten Tres Caballeros zuletzt ein Crossover-Projekt mit Cornelius Obonya und Armin Wolf – eine Zusammenarbeit, die das Trio weit über die Jazzszene hinaus bekannt machte.

Veranstaltungsinformation:

Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkassa bzw. 10 Euro für Jugendliche bis 18 Jahre. Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/programm