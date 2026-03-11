Attnang-Puchheim. Am 21. und 22. März 2026 findet jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr in den Phönixsälen die 12. Bezirksausstellung „Eisenbahn im Großen und Kleinen“ statt.

Auf rund 300 m² präsentieren acht Modellbahnvereine, fünf Privatpersonen und drei Fachhändler beeindruckende Modellbahnanlagen verschiedener Spurweiten sowie Produkte zur Ansicht und zum Kauf.

Ein Glücksrad mit tollen Preisen, Holz- und Lego-Eisenbahnen zum Spielen sowie köstliche Verpflegung durch den 1. Österreichischen TT-Modelbahnclub Attnang-Puchheim runden das umfangreiche Programm für die ganze Familie ab.