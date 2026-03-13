Die Wirtschaftskammer Oberösterreich zeichnete Berufsjubilare des Tourismus aus und übergab Absolventen ihre Unternehmerbriefe.

Sie prägen den Tourismus in Oberösterreich seit Jahrzehnten oder stehen am Beginn eines neuen unternehmerischen Weges: Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der WKO Oberösterreich wurden 11 Berufsjubilare aus dem Bezirk Gmunden für ihre langjährige Tätigkeit ausgezeichnet. Gleichzeitig erhielten 6 Absolventen der Unternehmerprüfung, ebenfalls aus dem Bezirk, ihre Unternehmerbriefe und damit die offizielle Bestätigung ihrer fachlichen Qualifikation.

Für 25 Jahre erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit im Tourismus wurden geehrt:

Klaus Denk (Vorchdorf), Cornelia Schigritsch (Pinsdorf), Stefan Gregor Stögner (Bad Ischl), Jochen Neustifter (Vorchdorf) und Johann Wolfsgruber (Altmünster).

Auf 30 Jahre Selbstständigkeit im Tourismus können zurückblicken:

Christian Hrovat (Bad Ischl), Alexandra Cassel (Bad Goisern am Hallstättersee) und Abg. z. NR KommR Michael Fürtbauer (Ohlsdorf).

Bereits 40 Jahre unternehmerisch im Tourismus tätig sind:

Franz Würflinger (Gmunden), Mag. Peter Tassilo Gastberger (St. Wolfgang im Salzkammergut) und KommR Franz Pernkopf (Gmunden).

Neben den Unternehmerjubiläen wurden auch mehrere Unternehmerbriefe und damit die offizielle Bestätigung ihrer fachlichen Qualifikation im Tourismus überreicht. Diese Auszeichnung erhielten Fabian Aichinger (Ohlsdorf), Ing. Holger Gerd Brummer (Ebensee am Traunsee), Christina Antonia Dorfner (Altmünster), Andreas Lemmerer (Bad Ischl), Christian Bönisch (Laakirchen) sowie Engelbert Ettinger (Ohlsdorf).

„Unsere Unternehmer:innen prägen mit ihrem täglichen Einsatz die wirtschaftliche Stärke unseres Bezirks. Jahrzehntelange Selbstständigkeit erfordert Mut, Durchhaltevermögen und große Verantwortung. Mit den Unternehmerjubiläen und den verliehenen Unternehmerbriefen möchten wir dieses Engagement sichtbar machen und unsere Anerkennung dafür ausdrücken“, betont Sigrid Schuster, BEd MBA, Leiterin der WKO Gmunden.

Die WKO Gmunden gratuliert allen Geehrten sehr herzlich zu ihren Unternehmerjubiläen & den verliehenen Unternehmerbriefen und wünscht weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die unternehmerische Zukunft.