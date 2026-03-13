VÖCKLABRUCK. Eine dreijährige Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) wird heuer zum zweiten Mal an der Schule für Medizinische Assistenzberufe Vöcklabruck angeboten. Sie qualifiziert für eine verantwortungsvolle Tätigkeit im OP-Bereich und eröffnet vielfältige berufliche Perspektiven. Aktuell kann man sich noch bis 29. Mai für einen Ausbildungsplatz bewerben.

Seit 2023 wird die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (kurz OTA) an drei Standorten der Oberösterreichischen Gesundheitsholding angeboten (Vöcklabruck, Steyr und Linz). Der erste Jahrgang steht kurz vor dem Abschluss.

Die Ausbildung umfasst 4.600 Stunden über drei Jahre und gliedert sich in theoretische und praktische Anteile. Rund 3.000 Stunden entfallen auf die Praktika. Der theoretische Unterricht findet ganztags von Montag bis Freitag an den Schulen für Medizinische Assistenzberufe statt.

Aufgabenprofil: Verantwortung im OP und darüber hinaus

Die Operationstechnische Assistenz ist ein verantwortungsvoller und wichtiger Job. Sie betreut PatientInnen während des gesamten perioperativen Prozesses (vor, während und nach dem Eingriff) und unterstützt ÄrztInnen bei operativen Eingriffen. Sie instrumentieren in allen chirurgischen Fachrichtungen und bereiten dafür die benötigten Instrumente, Geräte und Materialien vor. Ebenso übernehmen sie die fachgerechte Lagerung und Positionierung der PatientInnen und leisten Assistenz während der OP. Ein weiterer zentraler Aufgabenbereich ist die Vorbereitung und Koordination aller Abläufe, die dazu beitragen, dass eine Operationseinheit funktionsfähig ist. Dazu kommen die sorgfältige OP-Dokumentation sowie die Übernahme und Übergabe der PatientInnen und relevanter Daten vor und nach der OP.

Neben dem klassischen Einsatz im OP-Saal arbeiten OTAs auch in Schockräumen, Notfallambulanzen, Endoskopieabteilungen oder in der Zentralsterilisation und tragen damit in vielen Bereichen wesentlich zur PatientInnensicherheit bei.

Voraussetzungen für den Ausbildungsstart

Für den Einstieg in die OTA-Ausbildung müssen BewerberInnen mindestens 17 Jahre alt sein und entweder 10 positive Schulstufen oder eine abgeschlossene Lehre vorweisen können. Zusätzlich ist die gesundheitliche Eignung erforderlich. Besonders wichtig sind Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Freude an der Arbeit im Team. Da die Ausbildung einen hohen Praxisanteil umfasst, sollten Interessierte zudem ein ausgeprägtes Interesse an praktischen, medizinisch-technischen Tätigkeiten mitbringen. Gute Deutschkenntnisse runden das Anforderungsprofil ab und erleichtern sowohl den Ausbildungsalltag als auch die spätere Tätigkeit im klinischen Umfeld.

Ausbildung mit Zukunft: Jetzt online bewerben

Die Operationstechnische Assistenz ist ein abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Beruf mit ausgezeichneten Jobchancen. Operationstechnische AssistentInnen sind gefragte Fachkräfte in einem spannenden und hochprofessionellen Arbeitsumfeld mit besten Berufsaussichten. Während der gesamten Ausbildungszeit sind die Auszubildenden unfall-, kranken- und pensionsversichert und können ein Taschengeld oder andere finanzielle Unterstützungen (etwa über Stiftungen) erhalten. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr besteht zudem die Möglichkeit, in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln und damit bereits beruflich Fuß zu fassen. Der Einstieg wird dabei durch eine sorgfältig strukturierte und praxisnahe Onboardingphase begleitet, die einen optimalen Start im Arbeitsalltag sicherstellt.

Die Bewerbungsphase für die Operationstechnische Assistenz läuft bereits und endet am 29. Mai 2026. Der Ausbildungsstart in Vöcklabruck ist im Oktober 2026. Nähere Infos und zur Online-Bewerbung: www.ooeg.at/pflegeausbildung