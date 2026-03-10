Auch 2026 stand der Weltfrauentag im AMS Gmunden ganz im Zeichen von Information, Vernetzung und Stärkung der finanziellen Zukunft von Frauen. Nach der großen positiven Resonanz der Veranstaltung im Vorjahr wurde das erfolgreiche Format heuer fortgesetzt und nochmals erweitert.

Am 10. März folgten rund 85 interessierte Kundinnen der Einladung ins AMS Gmunden. Neben einem informativen Fachvortrag bot die Veranstaltung diesmal auch die Möglichkeit zum direkten Austausch mit regionalen Netzwerkpartnerinnen und Beratungsstellen.

Ein besonderer Schwerpunkt lag erneut auf dem Thema finanzielle Absicherung und Pension. Andrea Triefhaider von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) informierte in einem praxisnahen Vortrag über wichtige Aspekte der Altersvorsorge und beantwortete zahlreiche Fragen der Teilnehmerinnen.

Zusätzlich standen mehrere regionale Organisationen für persönliche Gespräche und Information zur Verfügung.

Mit dabei waren:

das Frauenberufszentrum Gmunden/Bad Ischl

KIB – die Notfallmamas

Frauen in Bewegung

Balance Gmunden

Die anwesenden Partnerorganisationen boten den Teilnehmerinnen wertvolle Informationen zu Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung in Betreuungssituationen, berufliche Orientierung sowie persönliche Stabilisierung und Gesundheitsförderung. Der offene Austausch wurde von den Besucherinnen besonders positiv aufgenommen.

Ilse Hankowetz, Leiterin des AMS Gmunden, betont die Bedeutung solcher Veranstaltungen:

„Gerade Frauen sind im Berufsleben noch immer häufiger von Teilzeit, Betreuungspflichten oder beruflichen Unterbrechungen betroffen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Veranstaltungen wie diese geben Orientierung, stärken das Bewusstsein für die eigene finanzielle Zukunft und schaffen wertvolle Vernetzung.“

Auch Martina Stefan, Gleichstellungsbeauftragte für den Arbeitsmarkt, unterstreicht die Wirkung der Veranstaltung:

„Der große Zuspruch zeigt deutlich, wie wichtig niederschwellige Informationsangebote und Austauschmöglichkeiten für Frauen sind. Wenn wir Wissen, Beratung und starke Netzwerke zusammenbringen, entsteht echte Unterstützung für Frauen am Arbeitsmarkt.“

Die große Teilnehmerinnenzahl und die durchwegs positive Rückmeldung bestätigen den Erfolg der Veranstaltung. Daher ist bereits jetzt geplant, das Format auch künftig rund um den Weltfrauentag weiterzuführen.

Starke Netzwerke und gut informierte Frauen sind ein wichtiger Baustein für mehr Chancengleichheit am Arbeitsmarkt.