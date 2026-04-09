Geschichte zum Anfassen wird am Freitag, den 24.04.2026, von 15.00 bis 17.00 Uhr, in der „Lila Höhle“ der Stadtbücherei Gmunden geboten. Junge Zeitreisende entdecken zum Beispiel, wie die Alltagskleidung der Römerinnen und Römer ausgesehen hat und versuchen sich am Wickeln einer Toga. Oder sie spielen mit Kieselsteinen Mühle, ganz so wie die Kids im „alten Rom“! Auch das Schreiben auf Wachstafeln wird möglich sein, genauso wie das Kennenlernen der römischen Ziffern. Mädels und Jungs, die gerne etwas über das Leben der römischen Soldaten erfahren würden, und auch mal eine römische Rüstung anziehen möchten, sind hier genau richtig!

Und wer eine eigene Jause mitnimmt, kann es sich beim Essen gemütlich machen und wie die reichen Römerinnen und Römer im Liegen speisen…

Kids von 5 bis 7 können nach Herzenslust bei verschiedenen Stationen in die Welt des antiken Roms eintauchen und in zur Thematik passenden Büchern schmökern.

Es ist keine Anmeldung notwendig und der Eintritt ist frei.

Die Stadtbücherei Gmunden wird am 24.04.2026 von 13.00 bis 21.00 Uhr geöffnet sein, denn die „Lange Nacht der BibliOÖtheken“ lädt an diesem Tag wieder landesweit dazu ein, die lokalen Hotspots der Literatur zu besuchen. Ein „Blind Date with a Book“, ein umfangreicher Medienflohmarkt, Snacks und Getränke sorgen zusätzlich für Kurzweiligkeit und Unterhaltung.