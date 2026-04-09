Bad Ischl/ Ebensee. Im Rahmen des Unterrichts unternahm der 4. Jahrgang der Handelsakademie Bad Ischl kürzlich eine eindrucksvolle Exkursion nach Ebensee, um sich vor Ort mit einem der dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte auseinanderzusetzen.

Erster Programmpunkt war der Besuch des Zeitgeschichte Museums Ebensee. Dort wurden die Schüler/innen von Dr. Wolfgang Quatember und Mag. Nina Höllinger empfangen, die für die beiden Klassen einen Workshop vorbereitet hatten. In Kleingruppen beschäftigten sich die Jugendlichen intensiv mit zentralen Themen wie u.a. Widerstand gegen das NS-Regime, Zeitzeugenschaft sowie die Geschichte des Konzentrationslagers Ebensee. Durch eigenständiges Arbeiten mit historischen Quellen und Materialien erhielten die Schüler/innen einen vertieften Einblick in die Ereignisse jener Zeit.

Anschließend führte die Exkursion über den sogenannten „Löwengang“ zum Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers. Vor Ort konnten die Schüler/innen zentrale Orte des historischen Geschehens besichtigen – vom Torbogen, dem ehemaligen Haupteingang des Lagers, bis hin zum Stollen Nr. 5, in dem sich heute eine dokumentarische Ausstellung befindet. Diese authentischen Schauplätze machten die zuvor erarbeiteten Inhalte auf besonders eindringliche Weise greifbar. Den Abschluss bildete der Besuch des KZ-Friedhofs. Die Exkursion hinterließ bei den Schüler/innen nachhaltige Eindrücke und regt zur weiteren Auseinandersetzung mit der Vergangenheit an.

Ein großer Dank gilt dem Team des Zeitgeschichte Museums Ebensee für die fachkundige Begleitung und die eindrucksvolle Vermittlung dieses wichtigen Themas.