Wie viel Organisation, perfekt abgestimmte Abläufe und Innovation hinter einem erfolgreichen Systemgastronomiebetrieb steckt, zeigte die JW-Veranstaltung „Fast Food – Smart Business“ in der neu renovierten Mc Donald’s Filiale in Gmunden eindrucksvoll. Zahlreiche Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus der Region nutzten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen eines der erfolgreichsten Gastronomiekonzepte weltweit zu werfen.

Im Zentrum des Abends stand der Unternehmertalk mit Franchisenehmer-Familie Krainz, die aus erster Hand spannende Einblicke in den Betriebsalltag, das Erfolgsmodell Franchise sowie die Herausforderungen der Systemgastronomie gab. Dabei wurde deutlich, wie entscheidend effiziente Abläufe, eingespielte Teams und klare Strukturen für den nachhaltigen Erfolg eines Standortes sind.

Beim anschließenden Rundgang durch die neu renovierte Filiale erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen exklusiven Einblick in Organisation und Prozesse hinter dem täglichen Geschäft. Ein besonderes Highlight: Die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer konnten sich selbst beim Zubereiten und Zusammenstellen ihrer eigenen Burger versuchen – ein praxisnaher Zugang, der für Begeisterung sorgte.

„Uns als JW Gmunden ist es wichtig, bei unseren Veranstaltungen Einblicke in die unterschiedlichsten Betriebe und Branchen der Region zu geben. So entsteht ein gutes Gespür für die Vielfalt der regionalen Unternehmerlandschaft – ein echter Mehrwert für unsere Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer.“, betont Thomas Schöfbänker (JW Bezirksvorsitzender).

Ein besonderer Dank gilt den JW Jahressponsoren Sparkasse OÖ und BNP Steuerberatung, welche die Aktivitäten der Jungen Wirtschaft Gmunden ganzjährig als starke Partner begleiten.

Der Abend bot eine gelungene Kombination aus Information, Praxis und Networking und zeigte einmal mehr, wie vielfältig und spannend Unternehmertum in der Region gelebt wird.