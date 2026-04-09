Stories, Crafts, Fun – Geschichten, Basteln, Spaß: Die amerikanische Künstlerin und Geschichtenerzählerin Heather Mendoza gestaltet eine zauberhafte Stunde mit englischen Geschichten und kreativen Aktivitäten!

Am 17.04.2026, von 15.00 bis 16.00 Uhr, wird es zweisprachig in der Stadtbücherei Gmunden: Kids von 3 bis 8 erleben eine Stunde mit lustigen Bilderbüchern, spielerischen Gesprächen, Fantasie und Kreativität in englischer und in deutscher Sprache: Perfekt für Kinder, die Englisch hören und spielerisch üben möchten – in einer entspannten und fröhlichen Atmosphäre!

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Heather Mendoza ist eine amerikanische Künstlerin, Autorin und Kreativvermittlerin, die es liebt, Menschen durch Geschichten, Kunst und gemeinschaftliche Erlebnisse zusammenzubringen. Früher in Los Angeles ansässig, lebt Heather nun im wunderschönen Salzkammergut.