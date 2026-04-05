Am Sonntag ist es am Flugplatz Gmunden-Laakirchen zu einem Unfall mit einem Kleinflugzeug gekommen. Der 49-jährige Pilot aus dem Bezirk Vöcklabruck blieb dabei unverletzt. Das Flugzeug kam nach der Landung von der Piste ab und kippte schließlich nach vorne. Die Ursache für das Abkommen ist derzeit unklar.

Der Unfall ereignete sich am 5. April 2026 gegen 14:45 Uhr auf der Piste West 26 des Flugplatzes LOLU Gmunden-Laakirchen. Der Pilot setzte mit seinem Propeller-Kleinflugzeug ordnungsgemäß auf der Landebahn auf. Nach wenigen Metern drehte sich das Flugzeug jedoch aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts und kam von der Piste ab.

Maschine über Hügel geschleudert

Ein Gegensteuern des Piloten blieb ohne Wirkung. In weiterer Folge sprang das Flugzeug über einen kleinen Hügel und touchierte mit der rechten Tragfläche einen weiteren Hügel. Durch die Kollision drehte sich die Maschine weiter nach rechts und kippte schließlich nach vorne, wo sie liegen blieb. Der 49-jährige Pilot blieb bei dem Unfall unverletzt, berichtet die Polizei.