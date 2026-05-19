Obertraun; Das Fest der Diamantenen Hochzeit feierten vor kurzem Purgi und Franz Höll, Obertraun 215.

Unter den Gratulanten waren unter anderem Bürgermeister Egon Höll und Vizebürgermeister Gernot Winterauer, die dem Jubelpaar seitens der Gemeinde sowie der SPÖ-Ortsorganisation ein Erinnerungsgeschenk überreichten.

Das Jubelpaar war viele Jahre als Funktionäre der SPÖ tätig. Franz Höll engagierte sich zudem etliche Jahre als Gemeinderat und Kassier der SP-Ortsorganisation.

Seitens des Pensionistenverbandes Hallstatt-Obertraun gratulierte Rudi Höll dem Ehepaar.

Herzlichen Glückwunsch auch seitens der Redaktion!