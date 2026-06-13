Am Samstag musste die Feuerwehr Bad Goisern zu einer Fahrzeugbergung ausrücken. Ein Pkw war nach einem Abbiegemanöver in einer Straßenböschung zum Stillstand gekommen und konnte nicht mehr selbstständig weiterfahren.

Der Lenker wollte von der Bundesstraße abbiegen, als das Fahrzeug aus bislang nicht näher bekannten Gründen in der Straßenböschung zum Stillstand kam. Da eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war, wurde die Feuerwehr Bad Goisern zur Bergung alarmiert.

Schonende Bergung mit Feuerwehrkran

Um weitere Schäden am Fahrzeug zu vermeiden, wurde der Pkw mithilfe des Bergekrans der Feuerwehr behutsam aus dem Graben gehoben und wieder auf der Fahrbahn abgestellt.

Parallel zu den Bergungsarbeiten sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr. Für den erst vor wenigen Tagen in Dienst gestellten Bergekran war es bereits der zweite Einsatz innerhalb von 24 Stunden, berichtet die Feuerwehr Bad Goisern.