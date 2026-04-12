Am 12.4.2026 starteten die Stockschützen Gschwandt in der UNION Stockhalle Gschwandt mit Moar Walter Prühwasser, erster Stockschütze „Meki“ Christian Gumpl, zweiter Stockschütze Walter „Lumpi“ Gumpl und „Feuerwehrmann für Extremes und Genaues“ Willi Wimmer (Ersatzschütze Alfred Geyerhofer) in die Meisterschaft der OÖ Liga. Als Gegner wurden die Stockschützen des ATSV Lenzing mit Moar Christian Bichler, 1. Schütze Gerald Helm, 2. Schütze Karl Watzinger und 3. Schütze Ferdinand Stockinger in der Halle von Hallensprecher Peter Sommer und den vielen Besuchern herzlich begrüßt. Schiedsrichter „Pauli“ Johann Raffelsberger leitete in bekannter Ruhe die Partie und Wettbewerbsleiter Rudolf Wampl informierte auf der Anzeigetafel alle über den laufenden Spielstand.

Bis zur dritten Spielrunde konnte man von einer ausgeglichenen, spannenden Partie sprechen. Da stand es 4:2 für die Hausherren in der Stockhalle Gschwandt. Das Match wurde in 5 Runden entschieden und die Gschwandtner Schützen bewahrten die Nerven. Mit dem Gewinn des 4. Durchganges war der Tagessieg mit 6:2 Spielpunkten gesichert und als „Draufgabe“ konnten die „Gschwandtnerbuam“ auch die fünfte Runde gewinnen und somit das erste Saisonmatch mit 8:2 und 36:16 Stockpunkten eindeutig für sich entscheiden.

„Wir haben uns optimal vorbereitet und ich gratuliere meinen Schützen Walter P., Walter G. und Willi ganz herzlich zu dieser Mannschaftsleistung. Durch Rückenschmerzen war ich mit meiner Leistung nicht ganz zufrieden, aber meine Mitschützen haben das super ausgeglichen und den Sieg nach Hause gespielt“, so Mannschaftsführer Christian Gumpl zufrieden nach dem Match. Mit einer gemeinsamen Jause im Unionstüberl wurde der erfolgreiche Sportabend abgeschlossen.

Spannend wird es wieder in der Stockhalle Gschwandt am 22.5.2026 mit Beginn 19:00 Uhr beim nächsten Heimspiel gegen SU VICHTENSTEIN. Lasst euch diesen Sportabend nicht entgehen und erlebt live diese interessante Sportart. Die Gschwandtner Stocksportler freuen sich auf zahlreichen Besuch!