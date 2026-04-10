Die Dramaturgie des Saisonschlusses in der 2. Tischtennis – Bundesliga, Oberes Play Off, bringt mit dem Tabellenleader SG Wiener Neustadt/Theresienfeld und dem Dritten TTC Feldkirchen (Graz) zwei Hochkaräter an den Traunsee.

Am Samstag, 15:00, gastiert der unangefochtene Tabellenführer aus Wiener Neustadt mit Starspieler Christoph Simoner, der noch ohne Niederlage ist, im Schulzentrum Ebensee.

Der Sonntag (Spielbeginn 10:00) wird wohl die Entscheidung um den 2. Tabellenrang und damit um die Aufstiegsspiele in die 1. Bundesliga bringen. Der Gegner aus Feldkirchen bei Graz hat ebenso Aufstiegsambitionen wie die „Mukis“. Die Nr. 1 der Steirer, Tobias Scherer, kommt mit einer 11:1-Bilanz an den Traunsee. Als aktuell Zweiter der Meisterrunde müssen sich die Ebenseer zum Saisonfinale mächtig ins Zeug legen, um diesen Platz zu behaupten.

Samstag, 18.4., 15:00, Ebensee vs. Wiener Neustadt

Sonntag, 19.4., 10:00, Ebensee vs. Feldkirchen

Ort: Schulzentrum Ebensee am Traunsee

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