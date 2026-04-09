Wo Wien am wienerischsten ist, trifft der Balkan auf die Bühne – laut, mitreißend und voller Humor. Seit fast 30 Jahren bringt Slavko Ninić mit der Wiener Tschuschenkapelle den Klang Südosteuropas nach Wien und weit darüber hinaus.

Was einst als selbstironischer Name aus dem Schimpfwort „Tschusch“ begann, steht heute für die Vielfalt, Offenheit und Lebensfreude der Stadt. Die fünf Musiker:innen mischen Musik aus den Balkanländern mit türkischen, griechischen und arabischen Klängen, Wiener Liedern, Gipsy-Jazz und sogar klassischer Musik.

Jeder Auftritt ist ein Fest – spontan, energiegeladen und voller Lebenslust. Die Wiener Tschuschenkapelle ist mehr als nur eine Band: Sie steht seit vielen Jahren für Zusammenhalt, kulturellen Austausch und feinen Wiener Schmäh. Ob im kleinen Club, großen Theater oder sogar in der Wiener Staatsoper – ihre Musik verbindet Tradition und Moderne, Ernst und Heiterkeit, Wien und die Welt. Ein Abend mit der Wiener Tschuschenkapelle ist mitreißend, witzig und berührend – ein musikalisches Erlebnis, das nachklingt.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit den Festwochen Gmunden

Kartenverkauf in der Abteilung Kultur & Generationen, Tel.: (07613) 8644 DW 311-313, bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden sowie bei Ö-Ticket.