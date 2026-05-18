Die Schüler/innen der 1HLPS und der 4HLSb der ECOS-HLW Bad Ischl haben an Workshops der Universität für angewandte Kunst Wien im Rahmen des Ausstellungsprojekts „Mental Load und unsichtbare Arbeit“ im Sudhaus und in der Trinkhalle teilgenommen.

Die interdisziplinäre Ausstellung widmet sich mit der „unsichtbaren Arbeit“ – also Tätigkeiten des Sorgens, Planens und Organisierens, die meist unbezahlt und überwiegend von Frauen und marginalisierten Gruppen getragen werden.

Im Rahmen der Workshops wurden die Schüler/innen von Studierenden dazu eingeladen, sich dem Thema aus einer künstlerisch-gestalterischen Perspektive zu nähern.

Durch kreative Methoden, Diskussionen und praktische Übungen setzten sie sich mit eigenen Erfahrungen im Alltag auseinander und entwickelten individuelle Darstellungen, um den oft unsichtbaren Mental Load sichtbar zu machen.

Dabei entstand eine Verbindung zwischen künstlerischer Praxis und sozialer Reflexion – von der bewussten Auseinandersetzung mit alltäglichen Abläufen über deren gestalterische Transformation bis hin zur Entwicklung gemeinsamer Ergebnisse.