Mit großem Erfolg konnten vergangenen Freitag mehrere Kameraden des Pflichtberreiches Bad Ischl das Funkleistungsabzeichen in der Stufe Bronze erfolgreich absolvieren.

Nach einer langen und intensiven Vorbereitungszeit stellten die Florianis ihr Wissen und Können in den Bereichen Funk, Kommunikation und Einsatzabwicklung unter Beweis. Das Funkleistungsabzeichen verlangt den Kameraden sowohl theoretisches Wissen als auch praktisches Arbeiten im Funkverkehr ab.

Die Abnahme fand an der Landesfeuerwehrschule in Linz statt. Vom Pflichtbereich Bad Ischl nahmen Houdek Manfred, Houdek Jonathan, Huber Fabian, Schiendorfer Manuel und Grill Bernhard teil. Besonders erfreulich ist, dass alle Teilnehmer aus dem Pflichtbereich Bad Ischl die Leistungsprüfung erfolgreich ablegen konnten.