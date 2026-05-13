Sechs Ensembles, die im Februar beim Bezirkswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ brillierten, nahmen beim Landeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ am 9. Mai in Ried in Innkreis teil. Insgesamt stellten sich 46 Ensembles der Jury und boten ein musikalisches Highlight auf höchstem Niveau.

Das Publikum durfte zahlreiche beeindruckende Darbietungen erleben und honorierte die Leistungen der MusikerInnen mit begeisterndem Applaus. Einen besonderen Mehrwert boten zudem die anschließenden Gespräche mit der Jury, in denen die Ensembles wertvolle Rückmeldungen sowie inspirierende Impulse für ihre weitere musikalische Entwicklung erhielten.

Besonders freuen wir uns, dass zwei von fünf Ensembles Oberösterreich beim Bundeswettbewerb im Oktober in Liechtenstein vertreten dürfen. Wir gratulieren sehr herzlich dem Ensemble A Quarter to a Drum unter der Leitung von Andreas Grabner sowie dem Ensemble pentaclari unter der Leitung von Christoph Kieleithner und Stefan Promegger zu ihren Erfolgen und wünschen gutes Gelingen!