Beim Weihnachtsbenefizkonzert des Stöttenchores Gampern Ende November 2025 konnten beeindruckende 14.702 Euro für die Schmetterlingskinder ersungen werden. Die Spendensumme geht an die Selbsthilfeorganisation debra Austria, die sich seit Jahrzehnten für Menschen mit Epidermolysis bullosa (kurz EB) einsetzt.

Schmetterlingskinder leiden an dieser angeborenen und bisher unheilbaren Krankheit. Den BetroƯenen fehlt ein Molekül, das die verschiedenen Hautschichten miteinander verbindet. Bereits bei kleinsten Berührungen oder geringster Beanspruchung kommt es zu Blasenbildungen und schwerwiegenden Verletzungen der Haut sowie der Schleimhäute. In Österreich sind rund 500 Personen an EB erkrankt.

Über 350.000 Euro in 20 Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass der Stöttenchor Gampern eine beachtliche Spendensumme an debra Austria übergeben kann. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich der Chor aus Gampern mit Benefizkonzerten für die Schmetterlingskinder – und das mit großem Erfolg. Mit dem Abschluss des Jubiläumsjahres 2025 wurden insgesamt mehr als 350.000 Euro an die Selbsthilfeorganisation gespendet.

Spenden bleiben unverzichtbar

Debra Austria ist auf Spenden angewiesen, um Forschung, medizinische Versorgung und direkte Hilfe für die BetroƯenen leisten zu können. Da staatliche Mittel nicht ausreichen, sind Beiträge von Privat- und Firmenspender:innen unerlässlich. Genau hier setzt der Stöttenchor seit zwei Jahrzehnten an – und auch im Jahr 2026 geht das Engagement weiter.

Nächstes Benefizkonzert am 16. Mai 2026 im 4Kanter Gampern

Das nächste Konzert findet bereits am Samstag, den 16. Mai 2026, im 4Kanter in Gampern statt. Die Besucher:innen erwartet eine bunte Mischung aus Chorliteratur, dargeboten vom Stöttenchor sowie vom zugehörigen Kinderchor. Begleitet werden die Chöre vom Celloensemble Amicelli, das ein ebenso vielfältiges Repertoire präsentieren wird.

Chorleiterin Diana Pühringer: „Wir freuen uns auf viele Zuhörer:innen mit oƯenen Ohren. Mit unserer Musik wollen wir Herzen berühren und gemeinsam weiterhin wertvolle Unterstützung für die Schmetterlingskinder erreichen.“

Gemeinsam tragen wir die Botschaft weiter: Wir sind da für die Schmetterlingskinder!

Weitere Infos auf www.stoettenchor.com und auf Instagram @stoettenchor

Jede Spende hilft:

Spendenkonto debra Austria (Erste Bank)

IBAN: AT02 2011 1800 8018 1100

BIC: GIBAATWWXXX

Verwendungszweck: #gemeinsamfürschmetterlingskinder2025