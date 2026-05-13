Mittwochmorgen wurden Einsatzkräfte der Feuerwache Reiterndorf und der Hauptfeuerwache Bad Ischl zu einem PKW-Brand in der Grazer Straße alarmiert.

Eine Lenkerin fuhr in Richtung stadteinwärts. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Rauchentwicklung aus dem Fahrzeug. Ein aufmerksamer Passant alarmierte sofort über „Notruf 122“ die Freiwillige Feuerwehr.

Beim Eintreffen am Einsatzort von „Voraus Reiterndorf“ konnte kein Brand festgestellt werden. In weiterer Folge wurde die Batterie des Fahrzeuges abgeklemmt. Nach einer Kontrolle mittels Wärmebildkamera konnte man wieder in die Feuerwehrhäuser einrücken.

Das Fahrzeug wurde in eine in der Nähe gelegenen KFZ-Werkstätte abgeschleppt.

Neben den beiden Feuerwehreinheiten war eine Streife der Bundespolizei im Einsatz.