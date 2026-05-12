Auch in diesem Jahr veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Mitterweißenbach eine Motorradsegnung im Weißenbachtal, bei der Kapelle Maria an der Klamm.

Bei strahlendem Sonnenschein segnete Pfarrer Handlechner die von nah und fern angereisten Zwei- und Dreiräder. Nach anschließendem Anstarten und Aufheulen der Motoren wurde das Zusammentreffen bei einer Bikerjause noch gemeinsam gefeiert. Exzellente musikalische Unterhaltung gab es wieder durch die Band „Country Roads“ und den erschienen Line-Dancer.

An alle Motorradfahrer:innen aus dem Salzkammergut, Dank des diesjährigen Erfolges wird es auch im Mai 2027 eine Motorradsegnung geben!