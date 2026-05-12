Freitag, 08. Mai 2026

Ein außergewöhnliches Jubiläum wurde kürzlich im Gasthaus Wesn zelebriert: Die Jugendbetreuerkollegen aus dem Pflichtbereich Bad Ischl kamen zusammen, um einen der engagiertesten Kameraden in ihren Reihen gebührend zu feiern. Helmut „Heli“ Mayr blickt auf beeindruckende 30 Jahre unermüdliche Tätigkeit in der Feuerwehrjugend zurück.

Ein Leben für den Nachwuchs

Drei Jahrzehnte im Dienst der Jugend – das bedeutet unzählige Übungsstunden, Zeltlager, Wissenstests und Bewerbe. Heli Mayr hat in dieser Zeit Generationen von jungen Feuerwehrleuten geprägt und sie mit viel Herzblut auf den aktiven Dienst vorbereitet. Sein Wissen und seine Erfahrung machen ihn zu einer unverzichtbaren Institution im Ischler Feuerwehrwesen.

Um diesen Meilenstein gemeinsam zu feiern, luden ihn seine Betreuerkollegen zu einem gemütlichen Abend ein. Als kleines Dankeschön für die großartige Kameradschaft und die unzähligen gemeinsamen Stunden wurde ihm ein persönliches Präsent überreicht

Kameradschaft im Mittelpunkt

Dass ein derart langes Engagement im Ehrenamt auch gebührend gefeiert werden muss, versteht sich von selbst. Der Abend im Gasthaus Wesn bot die ideale Gelegenheit, um auf die vergangenen 30 Jahre zurückzublicken, alte Anekdoten aufzufrischen und gemeinsam auf die Zukunft anzustoßen.

Alles Gute, lieber Heli, zu diesem unglaublichen Jubiläum und danke für deinen jahrzehntelangen Einsatz!