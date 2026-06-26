Am 25. Juni 2025 veranstaltete die Direktion Umwelt & Wasserwirtschaft des Landes OÖ den Wassererlebnistag: Unter dem Motto „Unser Wasserschatz“ standen die vielen Facetten von Wasser im Fokus.

An rund 20 Wissens- und Experimentierstationen wurden die vielen Facetten des Wassers erlebbar und anschaulich gemacht. Am Vormittag waren 750 Schüler:innen im Kurpark und am Nachmittag erkundeten weitere Interessierte die vielfältigen Informationen rund um Hochwasser, Wasserkreislauf, den Lebensraum Wasser und unser Wassernetz.

Experimentierstationen zum Mitmachen & Ausprobieren: z. B. Mikroskopieren – was lebt im Wasser, Entdeckungstour Wasserkreislauf, u. v. m.

Wissensstationen mit Informationen zu Boden – Wasser – Physik, Hochwasserwarnungen, Unterirdisches Wasser, Messstellen, erforschen von Fischen, u. v. m.

Geführter Spaziergang zur Kaltenbach-Renaturierung und Einsetzen von Jungforellen

Erstmals im Fokus stand unser Wasserschatz am Dachsteingletscher – mit Informationen über die wissenschaftlichen Forschungen, die Veränderungen und Auswirkungen auf unseren Wasserhaushalt. Dazu gab es spannende Modelle, virtuelle Entdeckungsreisen auf den Hallstätter Gletscher, sowie Workshops und Konzerte rund um die neuen Miniforscherhefte „der Schatz der Gletscher am Dachstein“.

Speziell für Kinder gab es ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderschminken, Eis-Sammelpass, Mitmachtheater und Konzert von den Donaupiraten. Als kulturelles Highlight spielte am Abend die Ortsmusikkapelle ein Sommerkonzert im Musikpavillion im Kurpark.

„Ich bin begeistert, wie viele Schülerinnen und Schüler, Familien und Interessierte unseren Wassererlebnistag besucht und sich über unseren Wasserschatz informiert haben – und das bei hitzigen Temperaturen im Kurpark Bad Ischl. Zudem möchte ich mich bei den Expertinnen und Experten der Direktion Umwelt- und Wasserwirtschaft beim Land OÖ für die spannenden Einblicke in ihre tägliche Arbeit bedanken. Damit wurde dieser Tag überhaupt erst möglich“, so der für Wasser zuständige Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder.