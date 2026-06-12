Bad Ischl. Mit einem stimmungsvollen Auftakt beginnt am Dienstag, 30. Juni 2026 die diesjährige Kurkonzertsaison der Salinenmusikkapelle Bad Ischl. Bis einschließlich 18. August lädt die Traditionskapelle jeden Dienstag um 19.30 Uhr zu musikalischen Sommerabenden ein und sorgt mit einem abwechslungsreichen Programm für Unterhaltung. Das Publikum darf sich auf ein vielfältiges Repertoire freuen, das von traditioneller Blasmusik über schwungvolle Märsche und Polkas bis hin zu modernen Arrangements reicht. Bei Schönwetter finden die Kurkonzerte im Musikpavillon im Kurpark statt, bei Schlechtwetter wird in die Trinkhalle ausgewichen. Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Michael Höllwerth freuen sich die Musikerinnen und Musiker darauf, zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu begrüßen. Der Eintritt ist frei.