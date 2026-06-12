Mit einem lauten Schluss-„Akkord“ beendeten die SV- Gmunden- Frauen als Meisterinnen ihre Saison in der Frauenklasse Süd/West. die SPG Kremsmünster / Vorchdorf Ladies wurden in Vorchdorf mit 6:0 (3:0) Toren besiegt, Nina Grieshofer erzielte dabei nicht weniger als 5 Tore, einen Treffer fügten sich die Gastgeberinnen selbst zu.

Mit diesem „Endspurt“ setzte sich die 15- jährige Flügelflitzerin mit insgesamt 28 Toren in der letzten Runde an die Spitze der Torschützinnen vor Emilia Holzinger (UFC Attergau) , die es auf 26 Volltreffer brachte.

Vorjahressieg wiederholt!

In der Saison 2024/25 hatte Grieshofer als 14- jährige mit 19 Treffern (in 19 Spielen) für die Bestmarke gesorgt und sich heuer 1 Jahr „älter“ sogar in „nur“ 16 Spielen um 9 Tore „verbessert“, mit einem „Schnitt“ von 1,75 (!!) Toren pro Meisterschaftsspiel.

„Ich fühle mich in dieser Mannschaft einfach so wohl und werde von meinen Teamkolleginnen und dem Trainerteam so großartig unterstützt, dass ich halt oft treffe“, strahlt die HAK-Schülerin, die die Fußballtradition ihres schon verstorbenen Opas, „Fußball-Legende“ Wolfgang Grieshofer, würdig fortsetzt.

Nur EINE traf öfter im oberösterreichischen Frauen- Unterhaus!

Nora Hetzmannseder vom Landesliga-Meister St. Stefan/Waldmark in dieser Saison 33 Tore (in 22 Spielen!), dahinter folgt schon Nina Grieshofer.

Ex- Bundesliga-Spielerin Emilia Holzinger (UFC Attergau) war mit einem „Sechserpack“ in der ersten Runde gestartet, war einige Spiele verhindert und weist daher mit ihren 26 Treffern in 14 Spielen der allerbesten Tor-Quotienten mit 1,85 auf!