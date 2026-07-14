Die BachZeit in Mondsee geht in ihre 14. Ausgabe – und bleibt dabei, was sie immer war: ein lebendiger Ort für Musik, Begegnung und gemeinsames Erleben. Hier steht nicht nur Johann Sebastian Bach im Zentrum, sondern auch das, was seine Musik bis heute auslöst: Nähe, Austausch und Inspiration.

Den festlichen Auftakt bildet am 9. August um 20 Uhr das Eröffnungskonzert „Fürchte dich nicht“. Auf dem Programm stehen die Kantate „Wo soll ich fliehen hin“ BWV 5, die Motette „Fürchte dich nicht“ BWV 228 sowie die Choralkantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ BWV 93. Als glanzvoller Höhepunkt erklingt zudem das 2. Brandenburgische Konzert – ein Feuerwerk barocker Virtuosität.

Alle Werke werden in historischer Aufführungspraxis musiziert, mit einem hochkarätigen Ensemble:

Christian Simeth (Barocktrompete), Gabriel Gramesc (Barockoboe), Bálint Kovács (Blockflöte) und Maria Holzer-Graf (Barockvioline) sowie die Solist*innen Maria Ladurner (Sopran), Johanna Rademacher (Alt), Nikolaus Pfannkuch (Tenor) und Benjamin Sattlecker (Bass). Karten im Vorverkauf können Sie beim Tourismusverband Salzkammergut oder online https://ticketing.salzkammergut.at/de/buyingflow/tickets/16528/29438/#tixsp

Ab dem 10. bis 19. August lädt die Reihe „Meine halbe Stunde Bach“ täglich bei freiem Eintritt um 20 Uhr zu einer besonderen Form der Abendmeditation ein. In konzentrierter, halbstündiger Form entfaltet sich Bach in immer neuen Klangfarben und Perspektiven: auf Traversflöte oder Gitarre, Violine oder Violoncello, Cembalo, Orgel oder im Jazzensemble. Unterschiedlichste Künstler*innen und Ensembles nähern sich seinem Werk – und machen erfahrbar, wie zeitlos und wandelbar diese Musik ist.

Zu den besonderen Highlights zählt heuer die Geigerin Franziska Strohmayr, die im Rahmen der BachZeit den Auftakt zu ihrem diesjährigen Kulturbiathlon „Von Mondsee zur Ostsee“ setzt – einem außergewöhnlichen Konzertprojekt, bei dem sie mit der Violine und dem Fahrrad unterwegs ist und Musik über weite Distanzen hinweg in Bewegung bringt. Dieses Format verbindet künstlerische Exzellenz mit Abenteuerlust und einem ganz eigenen Zugang zum Konzertgeschehen.

Ebenfalls zu Gast ist die international gefeierte Gitarristin Zsófia Boros, die mit ihrem unverwechselbaren, fein nuancierten Spiel weltweit Aufmerksamkeit erregt. Ihre Interpretationen zeichnen sich durch große klangliche Klarheit, Sensibilität und emotionale Tiefe aus und eröffnen einen ganz eigenen Zugang zu Bachs Musik.

Was die BachZeit auszeichnet, ist jedoch mehr als das Programm: Es sind die Begegnungen. Gespräche über Musik an der Kirchentür, das herzliche Beisammensein nach den Konzerten, die spürbare Nähe zwischen Publikum und Musizierenden.

So wird die BachZeit in Mondsee auch in diesem Jahr zu weit mehr als einem Festival – sie wird zu einem gemeinsamen Raum des Hörens, des Austauschs und der Inspiration. Eine Einladung, Bach nicht nur zu hören, sondern miteinander zu erleben.