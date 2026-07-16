Ein Blick hinter die Kulissen der Industrie: Am 3. September 2026 stellt die Destination Traunsee-Almtal im Salzkammergut erneut ihre industrielle Vergangenheit und Gegenwart in den Mittelpunkt.

Die Entwicklung von Handwerk und Produktion hat das Gebiet über viele Generationen hinweg entscheidend geprägt – sie ist tief in der Geschichte und Identität der Region verankert. Der Tourismusverband Salzkammergut greift das Thema bewusst auf, denn es verleiht der Region ein besonderes Profil, welches sie klar von anderen Destinationen unterscheidet.

6. LANGE NACHT DER INDUSTRIEKULTUR

Donnerstag, 3. September 2026

In den vergangenen Jahren hat der Abend mit seinen kulturellen und geschichtlichen Programmpunkten großes Interesse geweckt und zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeistert – Grund genug, auch heuer wieder spannende Einblicke in die Industriekultur der Region zu ermöglichen.

Am Donnerstag, 3. September, laden 25 Betriebe, Museen und Kompetenzzentren interessierte Gäste ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Zwischen 16:00 und 22:00 Uhr gibt’s spannende Einblicke in die Welt der Industrie – lebendig, greifbar und aus neuen Blickwinkeln erlebbar.

EINE VERANSTALTUNG FÜR GROSS UND KLEIN

Jeder Betrieb bietet ein individuelles und abwechslungsreiches Programm. Durch Präsentationen, Führungen, Rundgänge und Gespräche können Schüler, Studierende, Arbeitssuchende, Touristen, Einheimische und Interessierte die Industriegeschichte hautnah erleben und authentische Einblicke in die regionale Industriekultur gewinnen. Dabei steht nicht nur die Geschichte im Vordergrund, sondern auch die aktuellen Entwicklungen und Innovationen der ansässigen Unternehmen. Die Veranstaltungen bieten Gelegenheit zum direkten Austausch mit Expertinnen und Experten vor Ort. So wird die lange Tradition der Industrie in der Region lebendig und greifbar. Besucherinnen und Besucher können so ein umfassendes Bild von der Bedeutung der Industriekultur für die Region erhalten.

Nicht nur hungrige Besucher kommen auf ihre Kosten – auch für die Ohren gibt es so manchen Leckerbissen. In Zusammenarbeit mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden werden einige Betriebe zur musikalischen Spielstätte und Musiker verwöhnen die Besucher mit zauberhaften Klängen.



Ein Tag, an dem es viel zu entdecken gibt

Als spannende neue Teilnehmer präsentieren sich Mayr Schulmöbel und RAG Austria mit zukunftsweisenden Einblicken. Bei Mayr Schulmöbel in Scharnstein blickt man hinter die Kulissen von Österreichs Marktführer der Branche und entdeckt moderne Holzverarbeitung. Die RAG Austria AG öffnet exklusiv ihren unterirdischen Wasserstoffspeicher „Underground Sun Storage“ für eine faszinierende Outdoor-Tour zur Energie der Zukunft.

Ebenfalls neu im Programm sorgt die KISI Feld- und Waldbahn für ein unvergessliches Erlebnis auf Schienen. Bei exklusiven Fahrten und Führungen lernen Besucher die Technik historischer Schmalspurbahnen kennen.

Bei den Bergbahnen Feuerkogel und Grünberg erlebt man faszinierende Seilbahntechnik bei exklusiven Führungen und verlängertem Betrieb bis 22:30 Uhr. Als wunderbarer Kontrast dazu

entführt das nahegelegene Viechtauer Heimathaus auf eine nostalgische Zeitreise in die historische Welt der Holzspielwaren-Erzeugung. Beide Stationen werden von den Salzkammergut Festwochen Gmunden mit regionaler Volksmusik und atmosphärischen Klängen perfekt umrahmt.

In der Gmundner Keramik Manufaktur blickt man bei kostenlosen Führungen hinter die Kulissen des weltberühmten Kunsthandwerks und kann bei kreativen Malaktionen selbst aktiv werden. Ganz in der Nähe öffnet Voith Austria seine Werkstore, um modernste Ingenieurskunst sowie die industriellen Innovationen von morgen zu zeigen.

Bei Miba Frictec in Roitham taucht man mittels spannender Werksführungen tief in die Welt der Reibbelag-Technologie ein und lernt die moderne Lehrlingsausbildung kennen. Die IBO Tanzlmusi sorgt mit ihrer mitreißenden Mischung aus traditioneller und moderner Blasmusik für erstklassige Stimmung.

Im Museum der Region Vorchdorf und der Kitzmantelfabrik erlebt man eine fesselnde Zeitreise durch die einstige Schuhproduktion inmitten des heutigen, modernen Kulturzentrums. Einen ähnlich tiefen geschichtlichen Einblick bietet das Sensenmuseum Geyerhammer, wo man beim Sensen-Dengeln und Hufeisen-Schmieden echtes Handwerk hautnah ausprobieren kann.

In der Privatbrauerei Schloss Eggenberg führen Experten im Halbstundentakt durch das Sudhaus, den Gärkeller und die moderne Fassabfüllung. Als besonderes Highlight darf man sich hier ein frisches Zwickl-Bier direkt aus dem Lagertank selber zapfen. Im geschichtsträchtigen Ambiente des Alten Eiskellers klingt die Tour bei gemütlichen Verkostungen und stimmungsvoller musikalischer Begleitung aus.

Wieder mit dabei sind auch die Salinen Austria, Rohrdorfer Zement, Traunsee Schifffahrt, der Verein Weg des Salzes, Stern & Hafferl, Fural Systeme, Carvatech, Sägewerk Steyrermühl, Papiermacher- und Druckereimuseum, Schiffleutmuseum, Pferdezentrum Stadl-Paura, Schrift- und Heimatmuseum und Wolf Systembau.

Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Anmeldung zu den Führungen unter www.industriekultur.at empfohlen.

TEILNEHMENDE FIRMEN

Salinen Austria AG Bergbahnen Feuerkogel – Bergbahnen Dachstein Salzkammergut Rohrdorfer Zement GmbH Traunsee Schifffahrt Bergbahn Grünberg – Bergbahnen Dachstein Salzkammergut Stern & Hafferl Verkehr – Remise 1894 in Gmunden Gmundner Keramik Manufaktur Fural Systeme in Metall GmbH Carvatech Karosserie- und Kabinenbau GmbH Voith Austria GmbH Steyrermühl Sägewerksgesellschaft m.b.H. Nfg.KG MIBA Frictec GmbH in Roitham Privatbrauerei Schloss Eggenberg Mayr Schulmöbel GmbH Wolf Systembau GesmbH RAG Austria AG

TEILNEHMENDE MUSEEN

Viechtauer Heimathaus Verein Weg des Salzes – Standort: Esplanade – Bootsvermietung Dominik Huber Papiermacher- und Druckereimuseum Steyrermühl Schiffleutmuseum Stadl Paura Museum der Region Vorchdorf & Kitzmantelfabrik Schrift- und Heimatmuseum Bartlhaus Sensenmuseum Geyerhammer

TEILNEHMENDE INSTITUTIONEN- & KOMPETENZZENTREN