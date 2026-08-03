Wer kennt sie nicht! Das Duo „SOLONGE“, Verena und Sigi Greinecker, Tochter und Vater aus St. Konrad. Jahrzehnte lang bereits erfolgreich auf der Bühne, bekannt in ganz Österreich. Ein ganz persönliches Ereignis mit fast der ganzen Familie, Freunden, Bekannten und Nachbarn wurde am Freitag 31.7.2026 im „Gruber Salon“ gefeiert. Hurra, Verena lud zum 40. Geburtstag ein. Mit großem Zelt im Freien, einem toll geschmückten Partyraum mit Musikbühne wie in „klein Las Vegas“, mit einem Buffet, das keine Wünsche übrig ließ und einer Gästeschar, die von der ersten Sekunde an voll in Partystimmung war.

„Ich bin hin und weg! Genau so habe ich mir meinen Jubeltag vorgestellt, strahlende Gesichter all meiner lieben Verwandten, Freunde und Nachbarn!“, so begann die Begrüßung durch das Geburtstagskind Verena. Jeder einzelne ihrer Verwandtschaft und Gäste wurde persönlich begrüßt und auch vorgestellt. Dies war ein Bedürfnis der Jubilarin. Und dann folgte eine Serie von Geburtstagsüberraschungen auf der Bühne. Musikdarbietungen vom Feinsten, sowohl instrumental als auch gesanglich, mit dabei auch ein Teil der bekannten Band „Nashwill“ mit Peter Nash und Onkel Alois Gruber. Ein Highlight war auch der Auftritt von Elvis Presley alias Sigi Greinecker, dessen Auftritt alle von den Sitzen riss.

Die wohl größte Überraschung des Abends war aber der Verlobungsantrag von Verena an ihren Klaus, der aus allen Wolken fiel. Natürlich sagte Klaus das „JA“. Zurück gibt es für ihn jetzt nicht mehr, da eine Unmenge von Zeugen dabei waren. Der Abend wurde zum MEGA Fest für ALLE und ganz besonders für Verena nach dem schweren Verlust ihrer Mutter, der ihr Leben doch sehr über den Haufen geworfen hat. „Ich bin überzeugt, dass Mutti jetzt bei uns dabei ist und mitfeiert. Jetzt mit meinem Mann Klaus an der Seite hat ein neues Leben begonnen und mit meinen vielen Freunden um mich, bin ich wieder voll im Leben angekommen!“ so eine glückliche Verena Greinecker an einem ihrer schönsten Tage im Leben.