Eine groß angelegte Suchaktion nach einer vermissten 21-Jährigen hat am Sonntag in Bad Ischl ein glückliches Ende genommen. Die junge Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Mutter der 21-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden hatte ihre Tochter als vermisst gemeldet. Die junge Frau war nach der Arbeit nach Hause gekommen, hatte sich umgezogen und war anschließend nicht mehr auffindbar. Als ihr versperrtes Fahrrad in der Nähe des Traunflusses entdeckt wurde, mussten die Einsatzkräfte von einem möglichen Unfall ausgehen.

Großaufgebot im Einsatz

Daraufhin wurde eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Insgesamt standen 97 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung sowie ein Polizeihubschrauber, zwei Drohnen und ein Boot im Einsatz.

Vermisste wohlauf

Kurz nach 3:00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife ein Auto, das sich dem Abstellort des Fahrrades näherte. Unter den Insassen befand sich die gesuchte 21-Jährige. Sie gab an, sich bei einem Freund aufgehalten zu haben. Da sie ihr Handy nicht dabeigehabt habe, sei sie für ihre Angehörigen nicht erreichbar gewesen. Die Suchaktion konnte daraufhin beendet werden, berichtet die Polizei.