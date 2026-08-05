Vor genau 30 Jahren gründeten die 2 fache Mundharmonika Virtuosin Maria Wolfsberger und der Gitarrist und Komponist Siegfried Steinkogler das Duo „Painted Harmony“. In dieser außergewöhnlichen Besetzung – chromatische Mundharmonika und Gitarre – entwickelte das Duo ein unverwechselbares Klangprofil.

Das Duo feierte bei öffentlichen Auftritten in dieser ungewöhnlichen Besetzung große Erfolge, wie zum Beispiel beim World-Harmonika-Festival in Trossingen, im Schumann-Haus, der Nikolaikirche und Peterskirche Leipzig, sowie im Salzburger Orchesterhaus, Brucknerhaus Linz und diverse Festivals im Salzkammergut.

Das erste Werk, das speziell für das Duo komponiert wurde stammt von Anton Steinkogler aus Ebensee und wird neben Werken von M. Ravel, F. Couperin und G. Gershwin im Konzert zu hören sein. Eine weitere Besonderheit wird eine Improvisation über ein Gemälde aus dem Atelier sein.

Maria Wolfsberger ist in Roitham geboren und ist in Leipzig als „Nonne mit der Mundharmonika“ bekannt. Sie gehört dem Orden der Missionarinnen Christi an und hat in Leipzig Kirchenmusik studiert. Auch auf der Orgel hat sie sich einen Namen gemacht.

Siegfried Steinkogler ist als Konzert Gitarrist, Komponist und Jury Mitglied nicht nur im Salzkammergut bekannt. Seine Konzerttätigkeit findet in letzter Zeit häufig in Wien statt, auch gemeinsam mit der bekannten Sopranistin Josipa Bainac. Auf das Konzert in Gmunden darf man gespannt sein.

Dieses Gründungsjubiläum feiert das Duo am Sa. 15. August um 19.00 Uhr im Atelier am Markt in Gmunden, Marktplatz 19. Eintritt AK € 22,00 VK € 20,00 unter 0699/11166147