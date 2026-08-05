Attersee; Im Zeichen des neuen Pfarrzentrum „Atterium“ stand das Pfarrfest der Pfarrgemeinde Maria Attersee. Mit Unterstützung der Musikkapelle Attersee und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern kam der Erlös diesmal dem großen Bauprojekt zugute. Aus dem ehemaligen Schulhaus wird Schrift für Schritt das neue „Atterium“: „Wir schaffen einen Ort der Begegnung, des Lernens und des Feierns für die Menschen in unserer Gemeinde“, sagt Bauausschuss Obmann Gerhard Gschwandtner. „Es ist nicht alles einfach in diesen Zeiten. Für uns soll das Atterium aber ein Zeichen des Aufbruchs und eine Investition in die Zukunft des Zusammenlebens sein“, erklärt er voll Optimismus. Mit einer Schubkarre voller Bausteine warb er beim Pfarrfest unter den Anwesenden um Spenden für das mutige Vorhaben.

Die Bausteine sind weiterhin am Infostand in der Kirche und bei den Mitgliedern des Bauteams zu erwerben. Spendenmöglichkeit besteht auch über die Kontonummer AT34 2030 6000 0003 8638 bei der Sparkasse Frankenmarkt. Die Pfarrgemeinde dankt für jede Unterstützung.