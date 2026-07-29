Die Pfadfinder Bad Ischl verbrachten ihr diesjähriges Gruppenlager am Lipplgut im Innviertel. Gemeinsam nahmen die drei Altersstufen Wichtel und Wölflinge (WIWÖ), Guides und Späher (GUSP) sowie Caravelles und Explorer (CAEX) an einer Woche voller Abenteuer, Gemeinschaft und neuer Erfahrungen teil.

Für jede Altersstufe gab es besondere Herausforderungen: Die WIWÖ, die jüngsten Pfadfinder der Gruppe, übernachteten im Gutshaus und lernten, sich selbst zu versorgen und den Lageralltag gemeinsam zu meistern. Die GUSP genossen das klassische Zeltlager und trotzten Wind, Regen und sommerlicher Hitze mit Teamgeist und guter Laune. Die CAEX bereiteten sich auf das kommende Jamboree in Polen vor und bauten eine eigene Kochstelle – ganz ohne Strom, Akku oder moderne Hilfsmittel, sondern mit Kreativität, Köpfchen und Muskelkraft.

Besonders bemerkenswert: Die Kinder und Jugendlichen vergaßen am Lager völlig auf ihre Handys – die Bildschirmzeit ging gegen null. „Es ist jedes Mal beeindruckend zu sehen, wie schnell Kinder und Jugendliche in der Natur aufblühen, Verantwortung übernehmen und merken, dass sie auch ohne digitale Ablenkung eine großartige Zeit haben können. Genau diese Erfahrungen machen ein Pfadfinderlager so wertvoll.“

Kerstin Eder, Lagerleiterin der Pfadfinder Bad Ischl

Nach einer erlebnisreichen Woche kehrten die Pfadfinder mit vielen neuen Erfahrungen und Geschichten nach Bad Ischl zurück. Jetzt freuen sie sich auf den Start ins neue Pfadfinderjahr am Freitag, 25. September um 16:00 Uhr im Pfadfinderheim.

Komm vorbei und erlebe dein Abenteuer!