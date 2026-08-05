Die heißen Temperaturen, die uns das Hochdruckwetter in den letzten Tagen bescherte, schmälerten die Leistungen der Teilnehmer:innen am Fun-Triathlon am Langbathsee in keinster Weise. Gestartet wird traditionell mit dem Rad beim ehem. GH Neuhütte, dann wird quer über den See geschwommen und schlussendlich um den Vorderen Langbathsee gelaufen.

Die 21. Auflage brachte dabei einige Überraschungen. Im Einzelbewerb setzte Peter Waldl mit einer Zeit von 37:10 ein Ausrufezeichen und markierte einen neuen Streckenrekord. Er verwies Martin Bäuerle, eigentlich als Tischtennis-Bundesligaspieler der SPG muki Ebensee bekannt, und Mario Kramesberger auf die weiteren Podiumsplätze (41:03 bzw. 43:05). Für die drei erstplatzierten Männer war es die erste Teilnahme am Fun-Triathlon.

Bei den Damen lachte Lena Promberger – ebenfalls Debütantin – vom Siegertreppchen. In einem engen Rennen hatte die junge Ebenseerin die Nase vorn und finishte in 44:25 vor Theresa Scheck (45:05) und Vorjahressiegerin Klara Scheck (45:50). Die Siegerpokale wurden von Herbert Scheichl, dem Initiator dieser Veranstaltung, überreicht. Der 70- Jährige erreichte selbst in starken 58:30 die Ziellinie.

Laufclub Ebensee-Obmann Wolfgang Derfler freute sich auch über den Start zweier Staffel-Teams der Ebenseer Marktgemeinde-Mitarbeiter:innen. Dabei setzte sich das Team „Bauhof“ mit Johanna Voglhuber (Rad), Max Feichtinger (Schwimmen) und Dominik Böcksteiner (Laufen) in 38:33 knapp vor dem Team „Sitty“ mit Bernhard Spitzer, Bürgermeisterin Sabine Promberger und Mattl Kendler durch (40:04). Beim GH zum Tiroler wurden die erbrachten Leistungen noch lange gebührend gefeiert.